Unbekannter bricht Nase

Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr waren drei junge Männer aus dem Landkreis in der Innenstadt unterwegs. An der Promenade wurde einer aus der Gruppe von einem Unbekannten mit einem Kopfstoß attackiert. Weiterhin bekam er einen Faustschlag ins Gesicht. Der Täter war etwa 180 Zentimeter groß und hatte braune, kurz rasierte Haare. Er trug einen Kinn- und Oberlippenbart. Der Täter wurde von zwei Männern begleitet. Einer soll eine braune Jacke, der andere einen grünen Pullover getragen haben. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise an die POlizei unter der 0951/9129210.