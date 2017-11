Unbekannter beschädigt Honda Civic

Von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde am Freitag zwischen 9 und 21.50 Uhr ein weiße Honda Civic auf dem Parkplatz der Obermain-Therme angefahren. Als die 44-jährige Fahrzeugführerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an dessen linkem Heck fest. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels (Telefon 09571/9520-0) in Verbindung zu setzen. pol