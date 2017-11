Unbekannter baut Starterbatterien aus

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag gewaltsam den Batteriefachdeckel an einer Planiermaschine geöffnet, die westlich der Straße "Zum Flughafen" und nördlich der Nutzungsstraße in Herzogenaurach auf einem unbefestigten Areal abgestellt war. Der Täter brach das Zylinderschloss auf und baute zwei Starterbatterien der Marke "Red Star" im Gesamtwert von rund 200 Euro aus.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090.