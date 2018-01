Unbekannter baut den Kickstarter ab

An einem Motorroller verging sich in der Zeit von Dienstagmittag bis zum frühen Nachmittag ein bislang unbekannter Täter. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Bischofsleite in Knetzgau abgestellt, als der Dieb den Kickstarter abmontierte und mitnahm. Hinweise auf den Täter oder verdächtige Wahrnehmungen zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen.