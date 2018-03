Unbekannte werfen Mist auf Hausfassade

In der Nacht von Sonntag auf Montag bewarfen bislang unbekannte Personen die Fassade eines Anwesens in der Straße Am Rahmberg mit Mist. Das Haus wurde dadurch an mehreren Stellen beschmutzt und muss gereinigt werden. Ob ein Schaden an der Fassade bleibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat im angegebenen Zeitraum Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten? Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090.