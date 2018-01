Unbekannte werfen Eier gegen eine Hauswand

In der Nacht auf Samstag, vermutlich gegen Mitternacht, haben Unbekannte die Hausfassade des Anwesens Lauterer Straße 3 mit Eiern beworfen. Durch die Verunreinigungen sind dem Eigentümer Reinigungskosten im dreistelligen Bereich entstanden. Die Polizei bittet Personen, die in der genannten Zeit in der Lauterer Straße Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. pol