Unbekannte "verzieren" Mazda mit Kratzern

Ein in der Straße "Am Werkkanal" geparktes Auto wurde zwischen dem 16. und 21. November von Unbekannten beschädigt. Der oder die Täter "verzierten" den Mazda CX-5 auf der Fahrerseite sowie am linken hinteren Kotflügel mit einem rund zwei Meter langen Kratzer. Nun sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 melden können.