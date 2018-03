Unbekannte stehlen Opel Corsa

Am Montag zwischen 7.50 und 17 Uhr wurde in der Dr.-Haas-Gasse ein anthrazitfarbener Opel Corsa mit dem Kennzeichen ERH-CP 700 von Unbekannten entwendet. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz am Krankenhaus abgestellt und später bemerkt, dass sie offensichtlich ihren Schlüssel auf dem Weg zur Arbeitsstelle verloren hatte. Eine Suche in der Umgebung blieb erfolglos. Es ist daher davon auszugehen, dass Unbekannte den Schlüssel auffanden und damit das Fahrzeug entwendeten. Die Polizei fahndet nach dem Pkw und bittet um sachdienliche Hinweise.