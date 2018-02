Unbekannte klauten in Haßfurt einen rund 8000 Euro teuren VW-Bus. In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, hatte ein 47-Jährigen seinen VW T4 vor einem Anwesen in der Kehlstraße abgestellt. Als er am Mittwochmorgen zu seinem Fahrzeug gehen wollte, bemerkte er, dass sein Auto verschwunden war.