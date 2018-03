Unbekannte bauen Autotür aus

Fachmännisch ausgebaut haben bislang Unbekannte die hintere rechte Tür eines blauen VW Touran auf dem Parkplatz der Therme Bad Rodach in der Thermalbadstraße. Ein 63-jähriger Leipziger war in der Zeit zwischen 9.30 und 14 Uhr am Montag im Thermalbad zum Entspannen. Als er dieses kurz nach 14 Uhr wieder verließ, fand er seinen VW mit der fehlenden rechten hinteren Türe auf dem Parkplatz vor. Der oder die Unbekannten schlugen zunächst ein Fenster auf der Beifahrerseite des Pkw ein und gelangten so in das Innere des Fahrzeugs. Von dort aus wurde die Tür entriegelt, fachmännisch ausgebaut und samt Bolzen und Halterungen gestohlen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 500 Euro. Der Entwendungsschaden bei 1200 Euro. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahlfalls an einem Kraftfahrzeug. Hinweise werden unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegengenommen. pol