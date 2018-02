Unaufmerksamkeit bringt hohen Schaden

Auf der B 470 kam es am Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr an der Einmündung Sterpersdorf bzw. Lonnerstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eine 68-Jährige wollte von Neustadt an der Aisch kommend an der Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 25-Jährige mit ihrem Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Pkw massiv beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 7000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.