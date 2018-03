Umweltreinigung am Rodachufer

Die Ortsvereine Höfles/Vogtendorf führen eine Umweltreinigungsaktion am Rodachufer und in den Ortsbereichen durch. Treffpunkt ist am Samstag, 7. April, um 13 Uhr an den Altglascontainern am Wehr in Vogtendorf. Kinder ab zehn Jahre, Jugendliche und Erwachsene sind willkommen. Bitte Harken und Rechen mitbringen. Arbeitshandschuhe für die Kinder werden gestellt. Abschließend gibt es eine gemeinsame Brotzeit gegen 16.30 Uhr in der alten Schule in Vogtendorf. red