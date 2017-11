Umweltmobil sammelt Problemmüll

Das Landratsamt Bayreuth weist darauf hin, dass das Umweltmobil am Samstag, 18. November, an folgenden Stationen hält: Oberailsfeld, Bushaltestelle in der Ortsmitte bei Hausnummer 28/36, 8 bis 9 Uhr; Waischenfeld, Wendeplatz in der Fischergasse, 9.15 bis 10.15 Uhr.

Die Anlieferung am Umweltmobil ist gemeindeübergreifend, aber nur zu den offiziellen Standzeiten gestattet.Weitere Informationen erteilt das Landratsamt Bayreuth, Telefon 0921/728282. Auch (defekte) Lithium-Ionen-Batterien können hier abgegeben werden. red