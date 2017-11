Umsatzbesteuerung wird neu geregelt

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Oberthulba findet am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr statt. Beraten wird über die Bildung eines Hallenausschusses für die Mehrzweckhalle Oberthulba und die Thulbatalhalle in Thulba, über die Bereitstellung von Defibrillatoren und Neuregelungen in der Umsatzbesteuerung. Ferner steht ein Bericht über die Verkehrsschau vom 10. November an. sek