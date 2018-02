Umleitungsschild gestohlen

In der Nacht zum Samstag konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Bürgers einen Diebstahl aufklären. Er meldete, dass eine Gruppe von drei jungen Männern ein Verkehrszeichen mit sich herumträgt. Nur wenige Minuten später traf eine Streife der Polizei in Reiterswiesen auf die Clique. Tatsächlich trug einer der jungen Männer ein "Umleitungsschild" unter dem Arm, das angeblich ursprünglich in Oerlenbach gestanden hatte. Da es sich bei dem Täter noch um einen Jugendlichen handelte, der auch noch unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde er seiner Mutter übergeben. pol