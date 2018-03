Ulrich Zeuß und Edgar Stauch geehrt

Es gibt Vereine in der Region, bei denen man mit Vollendung des 60. Lebensjahres Ehrenmitglied wird. Eine recht straffe Ehrenordnung hat dagegen der Kronacher Schachklub (KSK), wo man schon für eine goldene Ehrennadel 40 Jahre als Mitglied oder 20 Jahre im Vorstand aufbringen muss. Deutlich übertroffen haben diese Kriterien Uli Zeuß und Edgar Stauch, wie Vorsitzender Hans Blinzler bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich machte.

Zeuß wurde bereits 1966 Stadtjugendmeister im Schach und trat spontan mit seinem Freund und jetzigem Vorsitzenden Blinzler in den KSK ein. Beide führten u. a. auch das Schulschach im Kaspar-Zeuß-Gymnasium ein. Da sich Zeuß als talentierter Jugendlicher in der Folge auch anderen Sportarten zuwandte, blieb er dem Verein "nur" als "passives" Mitglied erhalten, konnte aber damit über die vielen Jahre auch seinen Verein und dessen Jugendarbeit unterstützen.

Ganz anders "über-"erfüllte der ebenfalls mit "Gold" geehrte Stauch die Voraussetzungen: Zunächst in Steinberg spielend fand er seine schachliche Heimat bald beim KSK in der Kreisstadt. Schon nach einem Jahr rückte er in die 1. Mannschaft auf, wo er heute noch erfolgreich spielt - bis heute sogar als deren engagierter Mannschaftsführer. Außerdem ist Edgar Stauch seit langem Dritter Vorsitzender des KSK.

Der Rest der Tagesordnung war - nachdem Neuwahlen erst im Folgejahr anstehen - Routine. Kassier Hans-Joachim Schmierer sprach von "gewolltem Abschmelzen" des Vereinsvermögens, was den geselligen Veranstaltungen besonders der starken Jugendabteilung zugutekam.

Auf Antrag des Vorstands wurden die Mitgliedsbeiträge auf dem alten Stand belassen; Jugendliche und Nicht-Vollverdiener zahlen nach wie vor nur zwei Euro im Monat. Dies sei nur aufgrund der vielen großzügigen Spenden möglich, lobte Vorsitzender Blinzler. Wie er deutlich machte, gehören dem KSK 64 aktiv spielende Mitglieder an, davon sind 31 Kinder und Jugendliche. Zusammen mit den meist älteren passiven Mitgliedern komme man auf ein Durchschnittsalter von nur 35 Jahren.

Spielleiter Hans-Gerhard Neuberg, der auch Zweiter Vorsitzender des KSK ist, ging auf die Höhepunkte der Saison ein. Das war vor allem der 2. Platz in der Schnellschach-Landesliga, was mit dem Aufstieg in die höchste Klasse dieser Schachsparte überhaupt, der bayerischen Oberliga verbunden war. Im Schnellschach konnte die Vierermannschaft die oberfränkische Meisterschaft gewinnen, ebenso wie das Ludwig-Schirner-Pokalturnier des Kreisverbandes. Aber auch der Klassenerhalt für die erste (Regionalliga) wie auch für die zweite Mannschaft (Bezirksliga) seien besondere Erfolge, war man doch oft nominell dem Gegner unterlegen. Die überwiegend aus Nachwuchsspielern bestehende "Dritte" belegte in der Kreisklasse einen ansprechenden 3. Platz. Hans Neuberg wurde erstmals Kreispokalsieger. Der nach wie vor hervorragend aufspielende "Altmeister" Walter Lechleitner holte einmal mehr die Vereinsmeisterschaft. Pokalsieger wurde bei 30 Teilnehmern Edgar Stauch, der auch Schnellschachsieger wurde (15-Minuten-Partien). Als bester "Blitzer" (fünf Minuten) trug sich Tobias Pfadenhauer in die Siegerliste ein.

Jugendleiter Tobias Pfadenhauer berichtete, dass sich seine U12-Mannschaft für die bayerischen Meisterschaften qualifizieren konnte. Die U14 belegte im Bezirk den 3. Platz, die U20 wurde Vizemeister. Bei den oberfränkischen Jugend-Einzelmeisterschaften schnitten besonders gut Johannes Renner (U12) mit einem 2. Platz, Leon Thauer (U16) und Nico Herpich (U18) jeweils als Dritter ab. Im oberfränkischen Blitzturnier wurde Renner ebenfalls Vizemeister. Die beste Platzierung bei einem der freien Jugendturniere holte Leon Thauer, der in der Ü12 der Coburg-Open Zweiter wurde. In den Vereinsmeisterschaften spielen fast alle Jugendlichen bei den Erwachsenen mit. KSK-Jugendmeister ebenso wie Schnellschachsieger wurde Nico Herpich, der auch im Vereinspokal am weitesten kam, Jugend-Blitzmeister der erst elfjährige Johannes Renner. Bestes Mädchen in fast allen Turnieren war Mette Rädisch (12).