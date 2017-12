Uhren am ZOB laufen bald wieder

sm



Über unsere neue Plattform InFranken-Melder hat uns ein Bürger darauf aufmerksam gemacht, dass drei der sechs Uhren am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Lossaustraße nicht mehr funktionieren. "Das sollte dringend behoben werden" schreibt er auf dem Bürgermeldeportal. Die SÜC Bus und Aquaria GmbH hat nun schnell reagiert: "Das Problem ist bekannt. Wir bemühen uns, dass die Uhren durch eine Fachfirma instandgesetzt werden. Leider ist die Ersatzteilbeschaffung sehr schwierig und die Reparatur verzögert sich. Wir bitten um Verständnis und Geduld."Sie haben Wünsche und Anregungen zu Ihrer Umgebung? Dann können Sie diese ab sofort auf www.infranken.de veröffentlichen. Im Anschluss sorgt Ihr Coburger Tageblatt dafür, dass das jeweilige Anliegen an der richtigen Stelle landet, also beim zuständigen Mitarbeiter in Verwaltung, Behörde oder Amt.