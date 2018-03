Überwachungskamera aus der Wand gerissen

In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter eine Überwachungskamera entwendete, die an einem Gebäude in der Badstraße in Egloffstein angebracht war. Die Kamera, Marke Elro, im Wert von etwa 120 Euro wurde mit brachialer Gewalt aus der Wand gerissen. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugenmeldungen an die Polizei Ebermannstadt.