Übertritt an Gymnasium Fränkische Schweiz

Das Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt (Georg-Wagner-Straße 17) veranstaltet am Samstag, 10. März, um 10 Uhr in der Aula der Schule einen Informationsvormittag, an dem die Eltern über den gymnasialen Bildungsweg, die Ausbildungsrichtungen am Gymnasium Fränkische Schweiz und die Voraussetzungen zum Übertritt unterrichtet werden. Anschließend stellen einzelne Lehrkräfte in verschiedenen Fachräumen ihre Fächer vor. Den Kleinsten steht ein "Kindergarten" zur Verfügung, der von älteren Schülern sowie einer Lehrerin betreut wird. Für das leibliche Wohl während dieses Informationsvormittags wird gesorgt. Zusätzliche Informationen finden sich im Internet unter www.gfs-ebs.de . red