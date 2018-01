Übertritt an die Wirtschaftsschule

Die Wahl des richtigen Bildungsweges stellt viele Eltern vor eine der wichtigsten Entscheidungen über die schulische und berufliche Zukunft ihrer Kinder.

Die Staatliche Wirtschaftsschule Bad Neustadt will allen Eltern bei dieser weit reichenden Entscheidung im Rahmen einer Informationsveranstaltung behilflich sein.

Diese Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 7. Dezember, 19 Uhr, in der Staatlichen Wirtschaftsschule Bad Neustadt, Franz-Marschall-Straße 14, statt. Hierzu können alle Eltern mit ihren übertrittswilligen Kindern kommen.

Die Wirtschaftsschule fördert als weiterführende Schule eine umfassende Allgemeinbildung und vermittelt kaufmännische Grundkenntnisse und Fertigkeiten, die in besonderem Maße durch die Mitarbeit in einem Übungsunternehmen einen hohen Grad an Praxisnähe und Berufsbezogenheit aufweisen. Die Absolventen der Wirtschaftsschule sind daher für eine anspruchsvolle Berufsausbildung qualifiziert. Eine berufliche Festlegung erfolgt jedoch noch nicht.



Zwei Möglichkeiten

Die Staatliche Wirtschaftsschule in Bad Neustadt gibt es in zwei Ausprägungen: Die vierstufige Wirtschaftsschule beginnt mit der 7. Klasse und nimmt geeignete Schüler der Jahrgangsstufe 6 und 7 der Mittelschule auf. Sie schließt am Ende der 10. Klasse mit der "Mittleren Reife" ab. Ebenso können Schüler aufgenommen werden, die mindestens den Besuch der 6. Jahrgangsstufe der Realschule oder des Gymnasiums nachweisen können.

Für den Übertritt aus der Mittelschule ist die Vorlage des Zwischenzeugnisses ausreichend.

Sie zweistufige Wirtschaftsschule beginnt mit der 10. Klasse und nimmt Schüler mit qualifizierendem Mittelschulabschluss (Quali) sowie geeignete Schüler anderer weiterführender Schulen, die die 9. Jahrgangsstufe absolviert haben auf. Sie schließt am Ende der 11. Klasse mit der "Mittleren Reife" ab. Eltern und ihre Kinder können sich am Informationsabend auch in Einzelgesprächen beraten lassen. Im Rahmen einer Schulführung wird der Fachraum für Übungsunternehmen, sowie eine Notebookklasse besichtigt. red