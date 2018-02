Übertritt an die Realschule II

red



Für alle Schüler, die in die 5. Jahrgangsstufe der Siegmund-Loewe-Schule übertreten wollen, findet der Informationsabend am kommenden Donnerstag, 22. Februar, um 18 Uhr in der Aula der Schule am Schulzentrum statt. Der Abend beinhaltet Informationen zum Übertritt und zum eventuellen Probeunterricht. Eltern und Schüler bekommen auch Wissenswertes zur Schulart "Realschule", zur fachlichen Ausrichtung und insbesondere zu den speziellen Angeboten der Schule erläutert. Selbstverständlich stehen Schulleitung, Beratungslehrer und Fachpersonal auch zu Einzelgesprächen zur Verfügung. ( www.rs2-kronach.de ).