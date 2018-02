Übernahme des Golfplatzes durch die Stadt ist vorrangig

"Der Erwerb des Golfplatzes durch die Stadt von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ist unser vorrangiges Ziel, um den Erhalt des Golfclubs zu sichern", so Präsidentin Daniela Reinfelder bei der Mitgliederversammlung des Golfclubs Hauptsmoorwald.

Reinfelder ging eingangs in ihrem Rückblick darauf ein, dass man mit der Universität Bamberg eine Kooperation getroffen habe, im Rahmen derer spezielle Lehrgänge für künftige Lehrer angeboten werden. "Die Kurse für den allgemeinen Hochschulsport waren nach kürzester Zeit ausgebucht", so Reinfelder.

Besonders wichtig war es für die Mitglieder, zu hören, dass die Stadt Bamberg den Golfplatz baldmöglichst von der Bima erwerben kann. Denn "obwohl sich der Platz selbst in einem ausgezeichneten Zustand befindet, müssen dringend anstehende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude unbedingt bald durchgeführt werden" berichtete die Präsidentin.

"Jugendarbeit steht bei uns an oberster Stelle" betonte Sportwart Klaus Beier bei seinem Jahresrückblick. Das wöchentliche Training für die Kinder und Jugendlichen werde gut besucht. Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt wurden im August Golfkurse für Kinder angeboten, die regen Zuspruch fanden. Um den Sport für Kinder und Jugendliche noch attraktiver zu gestalten, plant Beier in diesem Jahr einen "Golf-Minicup".

"In finanzieller und nachhaltiger Hinsicht ist es für den Club sinnvoll, eine Übernahme zu forcieren" so Schatzmeister Andreas Renz. Anhand der Greenfee-Einnahmen sei festzustellen, dass der Bekanntheitsgrad des Clubs seit der Wiedereröffnung kontinuierlich steigt.

Bei den Neuwahlen wurde das Präsidium in seiner Arbeit bestätigt und einstimmig wiedergewählt. Als Beiräte sind Katharina Klauer und Ron Mohn neu in den Clubausschuss hinzugekommen. Jutta Kirschner