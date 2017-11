Überholvorgang endete abseits der Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 10 000 Euro kam es am Freitagmittag gegen 12.10 Uhr. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug die Staatsstraße von Effelter kommend in Richtung Lahm und wollte nach links zu einer dortigen Baustelle abbiegen. Hierbei übersah er eine 34-Jährige in ihrem Pkw, die bereits zum Überholen des vorausfahrenden Fahrzeuges angesetzt hatte. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und blieben im angrenzenden Feld liegen. Zuvor stieß die junge Frau noch gegen einen Baum. Verletzt wurde von den beiden Unfallbeteiligten glücklicherweise niemand.