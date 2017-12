Überholversuch geht gründlich schief

Ein 30-jähriger Hyundai-Fahrer wollte - von Ebrach in Richtung Breitbach kommend - am frühen Donnerstagmorgen auf der B 22 einen Lastwagen überholen. Ohne den Blinker zu setzten scherte der 67-jährige Lastwagenfahrer ebenfalls zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der Autofahrer nach links und geriet ins Bankett. Anschließend verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und rutsche den angrenzenden Abhang hinunter. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Glücklicherweise blieb der Autofahrer unverletzt.