Überholt im Überholverbot

Am Mittwochmorgen hat eine 59-jährige Frau aus dem Landkreis Forchheim mit ihrem VW Golf von Forth in Richtung Mausgesees (Kreis Erlangen-Höchstadt) trotz des hier bestehenden Überholverbotes einen Lastwagen überholt. Sie befand sich noch im Überholvorgang, als eine aus Ebach kommende 38-jährige Mercedes-Fahrerin aus Eckental in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße einbog. Die beiden Autos stießen zusammen und wurden stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. Gegen beide Autofahrerinnen wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.