Überholer schneidet und flüchtet

Am Dienstag gegen 5 Uhr ist eine 38-jährige Forchheimerin auf der A 73 in Fahrtrichtung Bamberg auf Höhe Strullendorf von einem Lkw überholt und geschnitten worden. Der Lastwagen scherte so knapp vor ihr wieder auf den rechten Fahrstreifen ein, dass die Frau mit ihrem silbernen Ford ein Auffahren nur durch eine Vollbremsung und "Flucht" in die Außenschutzplanke verhindern konnte.

Dabei entstand jedoch ein Schaden von circa 10 000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihn verursachten Schaden zu kümmern, weshalb er nun wegen einer Unfallflucht gesucht wird.

In diesem Fall bittet die Verkehrspolizei Bamberg um Hinweise unter Telefon 0951/9129-510. pol