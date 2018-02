Über Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim über die Verkehrsinsel in Höhe der Boschstraße gefahren. Dabei wurde das dort stehende Verkehrsschild "Rechts vorbei" umgefahren und beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Der Unfall dürfte sich am Mittwoch in der Zeit von 12 bis 21 Uhr ereignet haben. Ermittlungen wegen Unfallflucht hat die Polizei Forchheim aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden.