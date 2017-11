Bei zwei Gastspielen bringt das Theater Schloss Maßbach "Die Verwandlung" nach Franz Kafka in den Landkreis Haßberge. So tritt das Ensemble am Dienstag, 7. November, ab 19.30 Uhr im FTE-Saal in Ebern und am Dienstag, 21. November, ab 20 Uhr in der Haßfurter Stadthalle auf. "Die Verwandlung", Franz Kafkas meisterhafter literarischer Albtraum vom Verschwinden Gregor Samsas, erzählt die groteske Geschichte von einem, der über Nacht "unbrauchbar" geworden ist.



Ein Erwachen als Käfer

Beim Einschlafen ist Gregor Samsa noch ein fleißiger Angestellter, der mit seiner Arbeit brav Eltern und Schwester ernährt. Beim Aufwachen findet er sich im Körper eines Käfers wieder. Plötzlich für seine Familie nutzlos geworden muss Gregor feststellen, wie das anfängliche Entsetzen und die Sorge Pragmatismus weichen. Die Kräfteverhältnisse in der Familie verschieben sich, und es wird deutlich: Nur noch der Käfer steht ihrem Glück im Wege.

Regie führt bei der Aufführung des Theaters Schloss Maßbach Ingo Pfeiffer. Als Darsteller sind Benjamin Jorns, Sandra Lava, Marc Marchand, Lukas Redemann und Franziska Theiner zu sehen. Für das Bühnenbild zeichnet Anita Rask Nielsen verantwortlich, für die Kostüme Daniela Zepper, wie das Theater weiterhin informiert. red