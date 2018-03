Über "Mär" vom Stromimport aufgeklärt

Bei der Jahreshauptversammlung des Bund Naturschutz, Ortsgruppe Adelsdorf, gab es kaum Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes. Helmut König bleibt Vorsitzender. Sein Stellvertreter ist Manfred Ludwig, Schriftführer Rolf Herrmann, Kassier Gabriele Lappat. Zur neuen Beisitzerin gewählt wurde Mechthild Böttcher-Mauruschat.

Auf die Neuwahlen folgte Königs Vortrag mit dem Thema "Aktuelles zu Klima und Energie". Die Energieerzeuger hätten uns jahrelang eingebläut, wir hätten zu wenig Strom und Blackouts würden uns drohen. "Wir produzieren aber so viel Strom wie noch nie!", betonte König. Er klärte über die "Mär" vom Stromimport auf und wies darauf hin, dass die aktuelle Netzplanung nicht effizient sei. Bei der geforderten Energiewende sei ein dezentraler und flexibler Ausbau Pflicht. "Im Zentrum unseres Energiesystems der Zukunft steht die vorhandene Versorgungsstruktur der Kommune."

Der Referent erläuterte auch regenerative Nahwärmenetze. Am Ende warf er noch eine kurzen Blick auf die Windkraft. Messungen über zwei Jahre hinweg hätten gezeigt, dass eine laufende Windkraftanlage nicht mehr Lärm produziere und er würde nur als ein normales Hintergrundrauschen wahrgenommen. Für seine Ausführungen bekam König viel Beifall und in der Versammlung wurde angeregt, dass er dieses Referat doch auch auf Landkreisebene halten solle.

Der Zweite Vorsitzenden Manfred Ludwig bat die Bevölkerung wegen des Bienensterbens aus eventuellen Brachflächen oder unbebauten Grundstücken Blühflächen machen. Blühpflanzen helfen allen Insekten, nicht nur den Honigbienen sondern auch den Wildbienen, zu überleben, so Ludwig.

Eingangs der Sitzung hatte König einen Rückblick auf die Aktivitäten des Vereins wie die gemeinsame Anlage eines Schulgartens in der Grundschule Adelsdorf, die Besichtigung des Heizhauses Hallerndorf, die BN-Kino-Veranstaltungen, eine Pilzwanderung, die Teilnahme an der Vereinsbörse und ddie Ausstellung Klima-Faktor-Energie gegeben. Im Ausblick auf 2018 stellte er die Wiederholung der Ausstellung "Klima-Faktor-Energie" im Adelsdorfer Schloss vor und auch die Naturschutzaktion mit Schülern der Grundschule, zu der die Spende der Raiba von 300 Euro im vergangenen Jahr gut verwendet werden kann, heraus .

Familienveranstaltungen wie der Besuch des Karpfenmuseums in Neustadt/Aisch und eine Vogelstimmenwanderung mit Harald Schott und natürlich die Pilzwanderung mit Hans Krautblatter und mehr sind vorgesehen.

Als positiv sieht König das Interesse der Gemeinde Adelsdorf an der regenerativen Wärmeversorgung und deren Suche nach Energiekonzepten. Als negativ bezeichnete er die schlechte Beteiligung an Infoveranstaltungen wie Ausstellungen und dem BN-Kino, sowie die Erdablagerungen in freier Natur. jb