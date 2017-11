Über Kunst und Religion

red



Die Dietrich-Bonhoeffer-Forschungsstelle für öffentliche Theologie der Universität Bamberg lädt am Freitag, 17. November, alle Interessierten zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Kunst und Religion in der Gesellschaft" ein.Konstantin Lindner, Professor für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts an der Uni Bamberg, und Pfarrer Hans Lyer reden darüber, wie Kunst oder Religion in der Gesellschaft Impulse der Veränderung vermitteln können.Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Raum 00.25, An der Universität 2, in Bamberg. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.uni-bamberg.de/ev-syst/forschung/laufende-forschungsprojekte