Mit einem interessanten Kapital in der Geschichte der Plassenburg beschäftigt sich der Kulmbacher Historiker Wolfgang Schoberth in einem Vortrag der CHW-Bezirksgruppe Kulmbach: der Nutzung der Burg durch die Organisation Todt ab März 1937.

Die Plassenburg wird nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im großen Stil für Schulungen genutzt: 1933 zieht eine der drei bayerischen NS-Landesführerschulen in den Arsenalbau ein, zwei Jahre später wird die Burg zur "Reichsschulungsburg der NSDAP" erweitert. Einen Quantensprung gleicht jedoch die Einquartierung der Organisation Todt (OT). Zu den vierzehntägig stattfindenden Schulungslehrgängen werden Professoren Technischer Hochschulen, Ingenieure für Straßen-, Wasser- und Maschinenbau, Energiefachleute und renommierte Architekten wie Alwin Seifert, Friedrich Tamms und Paul Bonatz eingeladen. Die Absicht ist, die Technik-Elite des Reiches zusammenzuführen, um sich über laufende Autobahn- und Brückenbauten auszutauschen und künftige zu projektieren. Fritz Todt selbst, von Hitler zum Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen eingesetzt, fliegt fast immer zu den OT-Treffen ein. Die Plassenburg genießt bei ihm Kult-Status.

Schoberth wird auch auf die Kunstwerke eingehen, die Todt bis zu seinem mysteriösen Flugzeugabsturz am 8. Februar 1942 in der Nähe des "Führerhauptquartiers" Wolfsschanze auf die Plassenburg gebracht hat. Neben typisch völkischen Werken findet sich auch Raubkunst. Das spektakulärste Exponat ist die Skulptur "Der Denker" von Auguste Rodin. Der Vortrag findet am Donnerstag, 19. Oktober, im Mönchshof Bräuhaus (Vereinszimmer im I. Stock) statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. red