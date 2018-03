Die Sommertournee von "Comoedia Mundi", Bayerns einzigem Zelttheater, beginnt Ende April in Erlangen. Von dort geht sie weiter über Frankfurt nach Basel und endet im Oktober in Augsburg. Das Theaterzelt steht vom 26. April bis 13. Mai für drei Wochen auf der Grünfläche an der Bleiche, Schwabachanlage 1, hinter der Kopfklinik.50 Tonnen Material auf 100 Rädern werden zum Spielort für das renommierte, internationale Ensemble mit Sitz in Mittelfranken. Die Aufführungsreihe wird durch die Stadt Erlangen und den Bezirk Mittelfranken sowie das bayerische Kultusministerium gefördert.Seit 35 Jahren bietet "Comoedia Mundi" ein spezielles Ambiente, mit dem es bundesweit unterwegs ist: hochprofessionelles Theater, gepaart mit einem ganz besonderen Aufführungsort, dem Theaterzelt. Gegeben werden elf Aufführungen von "Babettes Fest", ein Kurt-Weill-Abend mit der Sängerin Loes Snijders und das Kinderstück "Frau Sonntags Woche".Bei "Babettes Fest" handelt es sich um ein Theaterstück nach einer Erzählung von Tania Blixen. Premiere in Erlangen ist am Donnerstag, 26. April, 20 Uhr. Zum Inhalt: Babette, Köchin in einem französischen Nobelrestaurant, flieht vor den Unruhen der Pariser Kommune 1871 nach Norwegen in ein kleines puritanisches Dorf. Zwei gläubige Schwestern nehmen sie auf. Ein Lotteriegewinn ermöglicht Babette, noch einmal ihr Können auszuleben, und sie erbittet sich, zum Jahrestag des verstorbenen Dorfprobst zu kochen. Für einen Abend bringt sie damit gegen den Widerstand der Dorfbewohner die zerstrittene Gemeinschaft wieder zusammen.Die Inszenierung von Maximilian Berger ist ein Stück über Flucht und Anpassung, Enthaltung und Sinnlichkeit, Gemeinsamkeit, Einsamkeit und Kunst als Geschenk.Eine Hommage an Kurt Weill ist dann "Ein Weillchen Verweillen", ein Abend mit der Sängerin Loes Snijders am Sonntag, 6. Mai, ab 20 Uhr. Begleitet wird Snijders am Piano von Christian Jung.Kindertheater gibt es dann am Sonntag, 13. Mai, 16 Uhr, unter dem Titel "Frau Sonntags Woche", einem Stück für Kinder ab vier Jahren und Omas und Opas auch ohne Enkelkinder, wie die Veranstalter mitteilen.Karten zu allen Veranstaltungen können ab sofort unter der Telefonnummer 0151/26939781 oder per E-Mail an kontakt@comoedia-mundi.de reserviert werden. Im Vorverkauf sind sie zu den Öffnungszeiten des Caféwagens ab dem 26. April an allen Spieltagen ab 17 Uhr erhältlich.