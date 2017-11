Über drei Bauphasen

Der Arbeitskreis der Altstadtfreunde Forchheim lädt am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr zu den 31. Forchheimer Hausgeschichten ein, einer Vortragsreihe zu Baudenkmälern und Denkmalschutz in und um Forchheim; diesmal mit dem Thema "Die drei Bauphasen des Gebäudes Hornschuchallee 15 in ihrem historischen Zusammenhang". Die Veranstaltung findet im Kellergewölbe der Kaiserpfalz statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. red