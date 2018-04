Über die "Natur im Garten"

Der Obst- und Gartenbauverein lädt zu seiner Jahresversammlung ein. Sie findet am Montag, 9. April, ab 19.30 Uhr im Gasthof "Frankenstuben" in Ebern statt, wie der Verein mitteilte. Neben den allgemeinen Regularien wird auf das vergangene Jahr geblickt und die Programmpunkte 2018 werden erläutert. Kreisfachberater Guntram Ulsamer stellt im Vortrag "Natur im Garten" Richtlinien und Beispiele für einen ökologisch intakten Lebensraum für Mensch und Natur vor. Hierzu sind alle Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins in Ebern, aber auch alle interessierten Gartenfreunde willkommen. red