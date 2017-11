Über die Entwicklung der digitalen Welt

sek



Die Akademie Mitteleuropa bietet von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, in der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" einen Workshop für Internetnutzer, -referenten und Seitenbetreiber aus dem Spektrum ostdeutscher Kultur- und Verbandsarbeit. Das Thema lautet "WoherWoWohin- Die Entwicklung der Digitalen Welt im letzten Jahrzehnt". Teilnehmen können Medien- und Internetreferenten in der ostdeutschen Verbands- und Kulturarbeit, Webmaster, Ortschaften-Editoren, Referenten für Online-PR und Öffentlichkeitsarbeit, Webmaster von Heimatortsgemeinschaften und allgemein interessierte Internetnutzer. Weitere Infos und das Tagungsprogramm sind bei der Akademie Mitteleuropa erhältlich. Anmeldungen an: Der Heiligenhof/Akademie Mitteleuropa, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de