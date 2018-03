Über die Auswirkungen der Ernährung

Der Ortsverband Neuses und der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes laden am morgigen Donnerstag zu einer Gemeinschaftsversammlung unter dem Motto "Der Mensch ist, was er isst" mit der Ernährungsberaterin Margarete Kober ein. Beginn ist ab 19.30 Uhr in der "Alten Schmiede" in Neuses. Alle, die sich für Auswirkungen der Ernährung auf Körper und Geist interessieren, sind willkommen. dr