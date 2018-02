Über den Einsatz in der Kommunalpolitik

Die Bezirksrätin Karin Renner setzt am Mittwoch, 21. Februar, im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt die Reihe der Erzählcafés fort. Ihr Thema lautet "Kommunalpolitisches Engagement - Einsatz für die Mitmenschen". Karin Renner widmet sich schon seit jungen Jahren politisch verantwortlicher Tätigkeit. Sie ist Mandatsträgerin in allen drei kommunalpolitischen Gremien: Sie ist Stadträtin in Bad Kissingen, Kreisrätin im dortigen Kreistag und Bezirksrätin in Unterfranken. Jahrelang war Karin Renner auch die Kreisvorsitzende der Frauen-Union. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, das Referat beginnt um 15 Uhr. Gäste sind willkommen. sek