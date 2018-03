"Hundert Jahre Bamberger Stadtentwicklung im Königreich Bayern, 1818 bis 1918" heißt ein Vortrag von Wilfried Krings am Dienstag, 10. Oktober, im Alten E-Werk. Wilfried Krings, ehemaliger Professor für Historische Geographie an der Universität Bamberg, veranschaulicht an Beispielen, wie die Stadt Bamberg von den verschiedenen typischen Vorgängen des "Industriezeitalters" erfasst wurde und wie diese sich wechselseitig beeinflussten. Beginn ist um 19 Uhr. red