Über 60 Turnerinnen in der Pestalozzihalle

Bei den Mannschaftsmeisterschaften "One open" im Gerätturnen kämpfen am Sonntag in der Pestalozzi-Turnhalle in Coburg sieben Vereine um Urkunden und Medaillen.

Nicht erfreut zeigte sich Gaufachwart Ernst Weitl, dass einige Turngau-Vereine aufgrund des ungünstig gelegenen Termins - bedingt durch die starke Hallenauslastung - nicht so viele Mannschaften ins Rennen schicken konnten wie im Vorjahr.

Nur 16 Mannschaften werden also um die Podestplätze kämpfen. Dabei müssen die Turnerinnen beweisen, ob sie die Pflicht-Übungen des Deutschen Turner-Bunds inklusive der gültigen Neuerungen beherrschen. Das Einturnen beginnt um 9.30 Uhr, Kampfrichter-Besprechung ist um 9.45 Uhr, der Wettkampf startet schließlich um 10.45 Uhr. Als Ausrichter fungiert der TV Ketschendorf. ew