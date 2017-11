Über 500 Preise warten hinter 24 Türchen

red



Der Rotary Club Höchstadt bringt wieder einen Adventskalender heraus. 2500 Kalender (Lose) liegen an den Verkaufsstellen für je fünf Euro aus. Hinter den 24 Türchen warten mehr als 500 Preise im Gesamtwert von über 20 000 Euro."Es gibt jede Menge Gut-scheine, aber auch ein Apple I- Pad, ein Smartphone, eine Luftbildaufnahme mit einer Ka-meradrohne, ein Candle-Night-Dinner, Rundflüge und vieles mehr. Als Hauptpreis winkt ein LBS-Bausparvertrag mit einem Startguthaben von 1000 Euro, gespendet von der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach", schwärmt Präsident Stefan Nießen.Heimische Firmen, Gastronomen, Dienstleistungsunternehmen aller Art und Kreditinstitute haben die Sach- und Geldgeschenke sowie die Gutscheine gestiftet. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der 2500 Kalender fließt ausschließlich in regionale Projekte. Unterstützt werden unter anderem Jugendliche, Arbeitsgruppen an Schulen und vieles mehr. Mehr als 18 000 Euro kamen im letzten Jahr für diesen Zweck zusammen.Das diesjährige Motiv des Rotary-Kalenders - der Höchstadter Stadtturm - wurde von Kilian Poelmann aus der Ritter-von-Spix-Schule unter Anleitung von Irina Gerschmann von der Kunstschule Höchstadt gemalt.Den Kalender gibt es auch auf lokalen Veranstaltungen wie dem Hobbykünstlermarkt der Grundschule Süd am 19. November und dem "Werkstattfest" in Gremsdorf am 26. November. Die Gewinnnummern werden ab dem 1.Dezember täglich auf der Homepage www.rotary-hoechstadt.de und im Fränkischen Tag veröffentlicht.