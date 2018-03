Über 500 Euro aus Kaffee- und Brotverkauf

Susanne Deuerling



Lecker dufteten die frischen Brote, die ansprechend auf den Tischen angeboten wurden, lecker duftete auch der frische Kaffee, der aus Fair-trade Kaffee aus dem Karibu Weltladen stammte. Es war "Coffee Stop Zeit" im Kindergarten "St. Marien" in Steinwiesen. Kuchen, Brotaufstriche, Marmelade - und natürlich das frisch aufgeschnittene Brot luden zum Genießen ein.



80 Solibrote

Stetig füllten sich die Plätze an den Tischen, immer mehr Männer und Frauen schauten in den geschmückten Raum hinein und ließen sich begeistern. Die leckeren Sachen hatten das Kindergartenteam sowie der Elternbeirat gezaubert. Die verschiedenen Brote kamen von den Bäckereien Sesselmann aus Nurn, Kuhnlein aus Steinwiesen, Müller aus Neufang und vom Lebensmittelladen "Fritzla". Kostenlos hatten sie die insgesamt 80 Solibrote zur Verfügung gestellt. Für Kaffee und Frühstück stand eine Spendenbox bereit, die sich stetig füllte. Mit dieser Aktion für Misereor unterstützen die Kaffeetrinker Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Sie fördern die Misereorprojekte und die Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht nur Eltern konnten begrüßt werden, auch Pfarrer Richard Reis und der Erste Bürgermeister Gerhard Wunder waren der Einladung gefolgt. Junge Mütter und Väter tranken den ersten Kaffee des Tages, Rentner schauten auf ihrem täglichen Rundgang vorbei und viele interessierte Männer und Frauen fanden den Weg zum Kindergarten. Und so wurde der Coffee Stop wirklich ein voller Erfolg. Der Erlös aus der Spendenbox und dem Verkauf der Solibrote konnte sich sehen lassen.

Mit einem Erlös von insgesamt 524,80 Euro, davon knapp 100 Euro für den Karibu Weltladen, hatte im Vorfeld niemand gerechnet. "Das war der absolute Renner", waren sich alle einig.