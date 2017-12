Über 17 000 Euro für die Leukämieforschung

Nur den Erkenntnissen und Möglichkeiten der modernen Medizin verdankt Nanna Klein es, dass sie noch am Leben ist. 2008 erkrankte die Mutter zweier Kinder an Leukämie und konnte nur mit einer gefährlichen Stammzelltransplantation gerettet werden. Seitdem engagieren sie und ihr Mann Stephan sich für die Erforschung dieser tödlichen Krankheit und deren Behandlung.

In diesem Jahr haben die begeisterten Coburger Golfer ein Wohltätigkeitsturnier organisiert - passenderweise unter dem Titel "Schenke Leben!". Über 17 000 Euro kamen so - auch dank der Unterstützung durch zahlreiche Nichtgolfer - für die Leukämie-Forschung zusammen.

Gutes tun darf auch Spaß machen, sagten sich die Kleins, und richteten ein besonderes Turnier auf dem Golfplatz Tambach mit Überraschungen und außergewöhnlichen Preisen wie Cabrio-Wochenenden, Baggerfahren oder VIP-Karten für begehrte Sommer-Events aus.

Auf die Idee zu dem Charity-Turnier kam das Ehepaar Klein vor dem Fernseher. "Wir schauten uns im Dezember letzten Jahres die José-Carreras-Gala an, in der über verschiedene Aktionen zugunsten der José-Carreras-Leukämie-Stiftung berichtet wurde", erzählt Nanna Klein. Da Stephan Klein Vorsitzender im Golf-Club Coburg ist und die ganze Familie Klein golft, war der Entschluss zu einem Charity-Turnier schnell gefasst. Weniger schnell ging es dann mit den Vorbereitungen. Das Turnier sollte schließlich ein

"Knaller" werden. Stephan Klein: "Spaß und Begeisterung erhöhen die Spendenbereitschaft deutlich. Und auf die Spenden kam's uns ja an." Mehr als 100 Golfer würdigten dieses Engagement durch ihre Teilnahme. Mehr als 20 standen sogar noch auf der Warteliste und konnten leider nicht mitspielen.

Die gesammelten Spenden wurden wie angekündigt zwischen der José-Carreras-Leukämie-Stiftung und dem Universitätsklinikum Würzburg aufgeteilt. In Würzburg war Nanna Klein mit einer risikoreichen Stammzelltransplantation ein neues Leben geschenkt worden. Dort laufen auch Forschungen zur besseren Krebsbehandlung, insbesondere zur Bekämpfung von Leukämie. "Die Spenden aus Coburg sollen helfen, dass in ein paar Jahren das Wort Krebs in Zusammenhang mit Krankheit viel seltener gebraucht wird", heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red