Über 100 Mitglieder in drei Jahren

Der im Januar 2015 gegründete Verein Kunsthaus e.V. Bad Brückenau feierte seinen Neujahrsempfang in der Galerie Form und Farbe und begrüßte das 100. Vereinsmitglied.

"Haben Sie was mit Kunst am Hut? Gut! Denn Kunst - das meint vor allen Dingen, anderen Menschen Freude bringen." Mit diesen Worten aus einem Gedicht von Robert Gernhardt begrüßte Eva Reichert-Nelkenstock als Vorsitzende des Vereines Kunsthaus e.V. die über 60 Mitglieder.

Sie berichtete von den zahlreichen Veranstaltungen des Vereines im letzten Jahr. Die Räume der Galerie konnten im letzten Jahr durch Spenden und tatkräftige Helfer etwas komfortabler gestaltet werden mit neuen Ausstellungswänden, Lichteffekten und Bühnenequipment.

Jürgen Pfister als Vertreter der Stadt beschrieb den Verein Kunsthaus e.V. als ein Leuchtturmprojekt, das in Bad Brückenau viel bewege. Begeistert gab er spontan kund, er wolle dem noch "recht jungen und kleinen Verein" nun auch beitreten - und musste verwundert zur Kenntnis nehmen, dass er gerade eben die 100. Mitgliedschaft verpasst hatte. Punktgenau zum Neujahrsempfang konnte der Verein nämlich bereits das 100. Mitglied begrüßen - Ute van Look. Hans Dieter Unger präsentierte das Programm für 2018 mit insgesamt 20 Veranstaltungen in der Galerie. Hinzu kommen die kurzfristiger angekündigten Termine des "Kunsthaus aktiv!" mit den urban sketchers, einem Kunsttauschmarkt, gemeinsame Fahrten zu Ausstellungen und der Kunststammtisch.

Umrahmt wurde der Neujahrsempfang in der Galerie von der Revival Band Schondra unter Leitung von Carolin Klug-Schäfer, die erst nach mehreren Zugaben von der Bühne gelassen wurde. Sie wird im Duo SaxSonique mit Christine Heim am 3. März in der Galerie zu hören sein. Zuvor findet am 23. Februar ein Konzert der "Tonspuren" statt, am 25. Februar die Vernissage der Ausstellung Tobias Buß "Figur und Landschaft". Danach geht es Schlag auf Schlag weiter mit bekannten Kabarettgrößen wie Frank Grischek, Sebastian Schnoy, bewährten Gästen wie Clan make noise, Birgit Süß, Puppenspieler Thomas Glasmeyer, Günther Huth mit seinem Schoppenfetzer, mit weiteren Ausstellungen und musikalischen Abenden und Vorlesetagen. Der Vorverkauf findet jeweils bei der Buchhandlung Nikolaus und in Hohmanns Manufactur statt.