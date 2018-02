U19-Kicker des FC Coburg triumphieren an letztem Turnierwochenende des Hallencups

Am letzten Wochenende der Turnierserie des Vestekicker-VR-Bank-Hallencups haben sich der FC Schweinfurt 05 (U8 und U16), die SG Ulstertal (U9) und der FC Coburg (U19) die begehrten Turniersiege gesichert.

In der Altersklasse U8 setzten sich die Schweinfurter gegen den namhaften Nachwuchs von RB Leipzig, dem 1. FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth durch. Bei den U9-Junioren siegte die erstmals bei dieser Turnierserie angetretene SG Ulstertal vor der ebenfalls spielerisch starken SG Quelle Fürth. Alle Teams in beiden Jahrgängen unterstrichen am Sonntag, welch herausragende Juniorenförderung bereits in diesen jungen Altersklassen betrieben wird. Bei den Ältesten, den U19-Junioren, hatte der Gastgeber FC Coburg am Ende das Glück auf seiner Seite, denn die Entscheidung im Finale gegen die stark aufspielende JFG Coburger-Land fiel erst im Sechsmeterschießen.

Ebenfalls sehr spannend und fußballerisch auf sehr hohem Niveau verlief das Turnier bei den U16-Junioren, bei denen sich der FC Schweinfurt 05 gegen den Würzburger FV im Finale knapp durchsetzte. Die Endstände im Überblick:

U19-Junioren (Futsal): 1. FC Coburg (weiß), 2. JFG Coburger-Land, 3. FC Coburg (orange), 4. SG Theisenort, 5. JFG Region Luisenburg, 6. JFG Fichtelgebirge, 7. TSV Germania Sonneberg-West, 8. SV 08 Steinach, 9. SV Ketschendorf, 10. JFG Rodach-Main.



U16-Junioren (Futsal): 1. FC Schweinfurt 05, 2. Würzburger FV, 3. FC Würzburger Kickers, 4. SpVgg Bayern Hof, 5. FC Coburg (orange), 6. SG Quelle Fürth, 7. SpVgg SV Weiden, 8. JFG Region Luisenburg, 9. FC Coburg (weiß), 10. FC Eintracht Bamberg.

U9-Junioren (Hallen-Fußball): 1. SG Ulstertal, 2. SG Quelle Fürth, 3. FC Schweinfurt 05, 4. SpVgg Bayern Hof, 5. FC Coburg (weiß), 6. FC Coburg (orange), 7. FC Borntal Erfurt, 8. TSV Großbardorf, 9. TSV Coburg-Scheuerfeld, 10. SV 08 Steinach.



U8-Junioren (Hallen-Fußball): 1. FC Schweinfurt 05, 2. SpVgg Greuther Fürth, 3. Kronachtal Kicker Steinberg, 4. SG Quelle Fürth, 5. RB Leipzig, 6. VFC Plauen, 7. 1. FC Nürnberg, 8. FC Coburg, 9. SpVgg Bayern Hof, 10. SpVgg Oberfranken Bayreuth. ct