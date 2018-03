U12 der DJK Meister in der Bezirksoberliga

Nachdem die U12-Basketballer der DJK Don Bosco Bamberg in der letzten Saison mit vielen klaren Niederlagen hatten Lehrgeld zahlen müssen, gelang ihnen nun ein großer Erfolg. So schafften es die Spieler in der höchsten Spielklasse der Jahrgänge 2006 und jünger, sich die Meisterschaft in Oberfranken zu sichern.



Bei Turnier in Wien

Nur ein Spiel gegen den Lokalrivalen TTL ging verloren, Bayreuth, Breitengüßbach und Regnitztal wurden jeweils zwei Mal besiegt. Jetzt hat die DJK die Gelegenheit, sich bei der nordbayerischen Meisterschaft, die am 28./29. April in Unterfranken stattfindet, mit Mannschaften aus den anderen bayerischen Bezirken zu messen. Zur Vorbereitung fährt das Team der DJK Don Bosco Bamberg in der nächsten Woche nach Wien, um dort gegen internationale Gegner Erfahrung zu sammeln. red