Typisierung war voller Erfolg

Gut besucht war die Knochenmarkstypisierung, die der Verein "Zukunft für Kemmern" zusammen mit dem Verein "Hilfe für Anja e.V." im Pfarrheim Kemmern veranstaltete. An Ende des Tages konnten 246 neue Spender in die internationale Spenderdatei für Stammzellenspender registriert werden. Zahlreiche engagierte Helfer des Vereins "Zukunft für Kemmern" versorgten die Gäste mit Kaffee, Kuchen, Getränken, Bratwürsten und Kürbiscremesuppe, so dass am Ende des Tages ein erfreulicher Erlös von 2012,50 Euro an den Verein "Hilfe für Anja e.V." gespendet werden konnte. Damit fließen aus Kemmern bereits rund 2000 Euro in die Finanzierung der nun anfallenden Laborkosten von knapp 12 000 Euro. red