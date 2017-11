TVO-Frauen siegen locker in Ebersdorf

Die Oberwallenstadter Handballfrauen sammeln in der Bezirksliga West weiter kräftig Punkte. Beim Tabellenletzten TV Ebersdorf ging die aushilfsweise von Hans Borchert betreute Gästemannschaft mit einem 19:14 (12:8)-Sieg vom Feld.

Gegen die offensiv ausgerichtete 5:1-Abwehr des TVO agierte Ebersdorf anfangs clever mit guten Querpässen und viel Laufbereitschaft. In der Folge fing Oberwallenstadt allerdings immer wieder Pässe heraus und kam zu schnellen Gegenstößen. Sobald die Gäste mit Tempo spielten, stellten sich Torerfolge ein. Lea Borchert, Pauline Heinze und Aliska Nehling markierten die 4:1-Führung nach sechs Minuten.

Von ein paar Unaufmerksamkeiten des TVO profitierte die Heimmannschaft. Ebenso wurden zwei Siebenmeter klar verwandelt. Der Lohn war das 5:5. Zum Ende der ersten Halbzeit forcierte der TVO sein Tempo, was ihm die 12:8-Halbzeitführung einbrachte.

Zunächst war das Spiel der Gäste in Halbzeit 2 von vielen Aktionen über die Mitte geprägt. Dann allerdings wartete der TVO geduldig auf seine Chancen. Etwas Pech hatten die Außen mit ihren Würfen. Doch mit Kombinationen über den Rückraum und weiteren Gegenstößen wuchs der Vorsprung auf 17:11 (52.). Der TVO setzte weiter die Vorgaben von Borchert um. Einziger Mangel war die Chancenverwertung, sonst wäre der Sieg noch klarer ausgefallen. gü

TVO: Müller, Fleischer - Sünkel, Lausch (5/3), Borchert (6), Nehling (3), Püls (1), Glatzer (2), Schardt (1), Heinze (1), Popp