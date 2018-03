TVO-Damen verpassen das Treppchen nur knapp

Aus den sieben bay-erischen Regierungsbezirken trafen sich acht Tischtennis-Frauenteams in Arnstorf bei Landshut, um den bayerischen Bezirkspokalsieger zu ermitteln. Oberbayern stellte zwei Teilnehmer.

Oberfranken wurde vom TV Oberwallenstadt vertreten. Die TVO-Damen belegten den guten vierten Rang.

Die Oberwallenstadterinnen legten furios los und starteten mit einem 4:2-Sieg über die DJK SB Landshut II. In dieser Auseinandersetzung waren Lisa Feiler und Luise Birkner die Matchwinner für den TVO.

Gegen den amtierenden deutschen Pokalsieger, den TSV Königsbrunn (Schwaben), gab es in der zweiten Runde nichts zu erben. Lisa Feiler gelang der Ehrenpunkt für das TVO-Team gegen die Nr. 2 der Königsbrunnerinnen, Ivana Taseva. Letztere bearbeitete mit Fußtritten die Wand, als sich ihre Niederlage abzeichnete. Der Oberschiedsrichter zog zwar wegen unsportlichen Verhaltens eine Disqualifikation in Erwägung, verzichtete dann allerdings auf die letzte Konsequenz.

In der dritten Runde gegen den TV Bürgstadt (Unterfranken) drohte bei einem 2:3-Rückstand und einer 2:0-Satzführung der Bürgstadterin Hench gegen Luise Birkner das frühe Aus. Doch Birkner drehte das Spiel noch und glich zum 3:3 aus. Gabi Sünkel sorgte mit ihrem 3:0 für den Sieg des TVO.

Im Spiel um Platz 3 gegen den Henger SV (Oberpfalz) war aber die Luft raus.Die TVO-Damen standen auf verlorenem Posten, denn das Match ging klar mit 4:1 an den Dritten der bayerischen Meisterschaft. Erneut sorgte Lisa Feiler für den Ehrenpunkt gegen Isabella Groha. Platz 4 auf bayerischer Ebene ist aber aller Ehren wert. mü