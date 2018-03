TVM spielt Unentschieden

Mit einem glücklichen 21:21-Untentschieden sind die Bezirksklassen-Handballer des TV Michelau von ihrer Auswärtspartie beim Tabellenzweiten HC Creußen zurückgekehrt.



Bezirksklasse, Männer

HC Creußen -

TV Michelau 21:21 (9:7)

Beide Mannschaften hatten Grippeausfälle zu beklagen: Die Gastgeber traten nur mit acht Spielern an, die Michelauer zu zehnt. Nicht nur zahlenmäßig, auch spielerisch war der TVM überlegen - jedoch überboten sich die Akteure mit Fehlwürfen. Auch die Kreisanspiele der Gastgeber bekamen die Michelauer nicht in den Griff und so erspielte sich die Heimmannschaft eine 9:7-Pausenführung.

Als auch zu Beginn der zweiten Hälfte keine Besserung in Sicht war, entschloss sich der TVM-Trainer, auf eine 4:2-Formation umzustellen, um zu mehr Konterchancen zu kommen. Kevin Nichols löste diese Aufgabe durch das Herausfangen einzelner Bälle hervorragend. Dennoch lagen die Gäste kurz vor Schluss mit drei Toren zurück. Mit einer Manndeckung zog man die Notbremse. Zwanzig Sekunden vor Schluss leistete sich Creußen nach dem Anwurf einen Fehlpass, Sascha Bernecker passte auf Rudi Eisele, und der erzielte zwei Sekunden vor Schluss den erlösenden Ausgleich. So rettete sich der TVM vor allem durch mannschaftliche Geschlossenheit ins Unentschieden. kag