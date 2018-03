TVM-Jugend holt den Titel

Singend und tanzend freuten sich die C-Jungen-Handballer des TV Martkleugast mitsamt den mitgereisten Fans nach dem Auswärtssieg in der Jahnhalle in Hof über die gewonnene Meisterschaft in der übergreifenden Bezirksliga Nord 2. Zwei Punkte trennten die SG Hof/Hochfranken und die "TVM-Wölfe" vor dem Spiel. Mit dem 32:22-Sieg machte der TVM seinem Ruf als beste Angriffsmannschaft (über 400 Tore) alle Ehre und holte den Titel.



Ü-Bezirksliga Nord 2, Jungen C

SG Hof/Hochfranken -

TVM-Wölfe 22 : 32

Die SG musste nach der Niederlage gegen Leuchertz mit mehr als drei Toren Unterschied gewinnen, um den Titel zu holen. Entsprechend motiviert legten die Gastgeber los, vor allem Paul Rubner war anfangs nicht zu stoppen und brachte seine Farben mit 2:0 und 4:1 in Führung, während der TVM zunächst nicht ins Spiel fand. Dann agierten die Wölfe aber immer mehr als Rudel und überspielten ihren Gegner auf allen Positionen. Noah Hechtfischer schaffte über links Platz, den Thilo Frankmölle mit vier Treffern zur 11:10-Führung nutzte. Luis Braunersreuther steigerte sich kontinuierlich und wurde mit zehn Treffern bester TVM-Schütze. Nach einer Auszeit der SG ließ TVM-Trainer Peter Frankmölle mit zwei Kreisläufern spielen. Eine Maßnahme, mit der Hof nicht zurechtkam. Glänzende Zuspiele von Lars Frankmölle auf Luis sowie Fabian Rausch und Paul Richter nutzten jene zu Treffern.

Nach der Halbzeit kam auch die rechte Seite mit Toni Prechtl und Marco Uhlich immer mehr ins Rollen, so dass der Pausenstand von 11:14 nicht nur gehalten sondern kontinuierlich ausgebaut wurde. Dazu trug auch eine stärker werdende Abwehr bei, die sich wie so oft auf die Paraden ihrer Torhüter Patrick Oley und Lars Schmidt verlassen konnte. Das letzte Saisonspiel der Wölfe am Mittwoch gegen den TV Münchberg hat nur noch statistischen Wert. pf